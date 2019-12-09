محترف «أياكس» ينضم لمعسكر صالات ليبيا في المغرب انتظارا للمدرب الإسباني

نائب رئيس لجنة الكرة الخماسية أبوعجيلة لسود (أرشيفية : الإنترنت)

يعود المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات لاستئناف تحضيراته بداية من الأربعاء المقبل، حيث يدخل معسكرًا تدريبيًّا بمدينة القنيطرة بالمغرب.

يتواصل المعسكر حتى 24 ديسمبر الجاري، ثم يعود الفريق ليخلد للراحة لأيام قبل أن يعود مجددًا بعدها لإقامة معسكر تدريبي ثانٍ ضمن المرحلة الأخيرة استعدادًا لخوض منافسات نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيفها المغرب بداية من الثامن والعشرين من يناير حتى السابع من فبراير المقبل.

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الكرة الخماسية أبوعجيلة لسود، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، «نحن بصدد التعاقد مع جهاز فنى إسباني جديد لقيادة الفريق الوطني خلال تحضيراته لهذه النهائيات».

وكانت القرعة أوقعت المنتخب الوطني في مواجهة مستضيف البطولة المنتخب المغربي، ثم يلتقي في ثاني مبارياته منتخب جنوب أفريقيا، على أن يختتم مبارياته بملاقاة منتخب غينيا.

ووجهت الدعوة خلال معسكر الفريق الذي سينطلق بمدينة القنيطرة المغربية لـ16 لاعبًا يمثلون أبرز لاعبي أندية «الاتحاد» و«النصر» و«السويحلي» و«الترسانة» و«أساريا» و«الشط» و«أبوسليم»، كما ضمت القائمة المحترف الوحيد اللاعب أحمد عبد الحفيظ عبد العزيز المحترف بصفوف «أياكس التطواني» المغربي.

قائمة منتخب ليبيا للصالات (المركز الإعلامي)