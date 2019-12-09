الليبي مفتاح طقطق يصنع ويسجل في اكتساح المصري بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 02:35 مساء
الليبي مفتاح طقطق جناح المصري البورسعيدي (أرشيفية : الإنترنت)

حقق فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، ممثل الكرة المصرية في بطولة «الكونفدرالية»، فوزًا كبيرًا على ضيفه «إينوجو رينغرز بطل نيجيريا، بنتيجة (4-2)، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليرفع المصري رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بجانب مواطنه «بيراميدز».

المباراة شهدت تألقًا وظهورًا خاصًّا لليبي المحترف بصفوف المصري مفتاح طقطق، حيث سجل الهدف الثالث، بعد أن استطاع أوستن أموتو أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بعدما بدأت الهجمة بتمريرة طويلة من الخلف للأمام تسلمها مفتاح طقطق بشكل رائع ومرر كرة إلى المهاجم النيجيري الذي صوبها قوية في سقف المرمى، واستمرت محاولات المصري، حتى سجل أحمد ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 27.

أحرز مفتاح طقطق الهدف الثالث في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها أرضية ارتطمت في أقدام المدافعين وسكنت الشباك، ليسجل هدفًا ويصنع آخر في الفوز الكبير الذي اختتمه حسن علي بالهدف الرابع لصالح المصري في الدقيقة 83 بعدما حصل على كرة من بهاء مجدي خارج منطقة الجزاء وصوبها يسارية رائعة.

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