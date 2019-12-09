«الأولمبية الليبية» تجهز لبرنامج الحد من المنشطات

مدير الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الليبية، محمود الطويل (إنترنت)

أكد مدير الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الليبية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه اجتمع مع رئيس لجنة مكافحة المنشطات الليبية د. محمد الفقيه، واتفقا على وضع برنامج توعوي كبير بداية من شهر يناير المقبل.

البرنامج بدعم من «الأولمبية الليبية» تحت شعار «لا للمخدرات» بواقع ثلاث محاضرات شهريًّا؛ لتثقيف وتوعية المنظومة الرياضية بالنسبة إلى المسيرين والرياضيين والإداريين والحكام لتوضيح الأخطار الجسيمة للمنشطات والتعاون على محاربتها.

يذكر أن لجنة مكافحة المنشطات الليبية أشرفت على ونفذت خلال صيف العام الجاري برنامجًا توعويًّا كبيرًا للرياضيين والحكام والإعلاميين بمناطق الجغبوب وأجدابيا والمرج والبيضاء والقبة ودرنة وطبرق وفي برنامجها للعام2020 عديد ورش العمل بعدد من المناطق الليبية.