جمعية الشطرنج تجهز لبطولة الفصول الأربعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 12:05 مساء
رئيس الجمعية الليبية للشطرنج أحمد شراطة (إنترنت)

أكد رئيس الجمعية الليبية للشطرنج أحمد شراطة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن جمعيته تجهز لانطلاق بطولة الفصول الأربعة للشطرنج بطرابلس «شتاء 2019» بداية من 14 ديسمبر الجاري وتتواصل لمدة ثمانية أيام.

وأضاف شراطة أن المشاركين سيوزعون حسب تصنيفاتهم على ثلاث مجموعات بزمن للمباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية ولا يتم عرض التعادل في البطولة قبل النقلة 20 من المباراة.

وأشار شراطة إلى أن تسجيل الأدوار إجباري وبخط واضح ويمنع على المشاركين استخدام أي وسيلة إلكترونية أو الاحتفاظ بأي جهاز إلكتروني طيلة المباراة.
 
يذكر أن بطولة الفصول الأربعة للشطرنج سيتولى مهمة إدارتها أحمد شراطة والحكم الرئيس للبطولة سعيد زبيدة، ويشارك في إدارة اللقاءات الحكم سراج رمضان مع تكليف خالد فرنكه بالعلاقات العامة للبطولة.

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