السد وبنغازي الجديدة في افتتاح دوري أواسط كرة القدم

فريق النصر للأواسط خلال إحدى المنافسات (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الإثنين، على ملعب بنينا مسابقة أواسط كرة القدم التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي وتجرى مباراتان الأولى تجمع أواسط السد مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين أحمد اشتيوي وسليمان علي والحكم الرابع منذر العبيدي والمراقب فرج الجلالي.

ويعقبها على نفس الملعب مباراة أواسط النجمة مع النجوم بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين سالم المراكبي ومعاذ البرغثي والحكم الرابع مفتاح الفارسي والمراقب عبدالحميد الرجباني.

ويتجدد الموعد غدا الثلاثاء مع مباراتين الأولى تجمع أواسط المروج مع الشمال بقيادة الحكم نصيب الهواري والمساعدين أحمد ضيف والعربي مفتاح والحكم الرابع عبدالله مازق والمراقب فوزي الدالي، وتعقبها مباراة أواسط الوحدة والطيران بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين هشام اشتيوي وبكار الدرسي والحكم الرابع المنذر نتفه والمراقب طارق الجهاني.

وتقام الأربعاء مباراة أواسط الأهلي بنغازي مع شباب الجبل بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين محسن القديري ومحمد لطفي والحكم الرابع حسن العبيدي والمراقب بوفاخرة رمضان وتعقبها مباراة أواسط التحدي والهلال بإدارة الحكم عبدالباسط سهوب والمساعدين فتحي الجيلاني وربيع الشوشان والحكم الرابع محمد نبوس والمراقب المبروك الفارسي.

وتتواصل المباريات الخميس بمباراتين الأولى تجمع أواسط الصداقة مع الأنوار بإدارة الحكم محمد العفاس والمساعدين عبدالله الشكري ومنير الزلاوي والحكم الرابع إبراهيم البرعصي، والمباراة الثانية تجمع أواسط النصر مع الأخضر بإدارة الحكم محمد الشلماني والمساعدين عبدالعاطي العبد ومحمد بلعم والحكم الرابع حسين الكوافي والمراقب جمعة الخمسي.