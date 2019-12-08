عبدالحكيم عمار يبدى إعجابه بالملاكم الصاعد الكراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 08 ديسمبر 2019, 09:15 مساء
الملاكم الصاعد عبدالمالك الكراتي. (إنترنت)

أبدى مدرب ناشئي ليبيا للملاكمة عبدالحكيم عمار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إعجابه بالمستوى الفني الجيد والشجاعة لعدد من الملاكمين البارزين في تجربة اختيار ناشئي الملاكمة بطرابلس التي جرت الأمس وخص بالذكر الملاكم الصاعد عبدالمالك الكراتي.

يشار إلى أن مباريات الأمس السبت، انتهت بفوز ملاكم  نادي أبوسليم فراس عبد النبي على ملاكم نادي طارق مؤيد عبد الرحمن بالضربة الفنية القاضية. 

وفاز ملاكم الظهرة معاذ الشامي على ملاكم نادي المحلة بهاء محمود من بالنقاط، وفوز الملاكم عبد المالك علي في أولى مباراة رسمية له على ملاكم الظهرة عبد الرحمن سويدان، وفاز ملاكم الاتحاد العسكري عبد المالك الكراتي على ملاكم أبوسليم عبدالمالك بالضربة الفنيه القاضية.

يذكر أن منتخب  ليبيا للملاكمة تنتظره مشاركة في بطولة العرب للناشئين التي تستضيفها الكويت بداية من 23 الشهر المقبل.

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