النصر يخسر بالثلاثة أمام حوريا كوناكري في الكونفيدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 08:19 مساء

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة، على يد مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب 28 سبتمبر الدولي بالعاصمة الغينية، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل فريق حوريا الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق ماكابو، وفي الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الغيني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه البوركيني بانسية، وفي الدقيقة الأول من الوقت بدل من الضائع "90+ 1" سجل رفائيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز حوريا بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة يصبح حوريا في المركز الأول برصيد 4 نقاط بينما يقبع النصر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان محمد الككلي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دخل المباراة بتشكيلة أساسية تتكون من: حراسة المرمى: عبدالرحمن الرعيض، خط الدفاع: إدريس الضراط - حامد الثلبة - صلاح فكرون - عبدالله الشريف، خط الوسط: أحمد الحاسي – أسامة البدوي – عبد الله بلعم، خط الهجوم: ربيع اللافي– أحمد الهرام – معتز المهدي .

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