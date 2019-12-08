القنطري يكشف عن خطة تطوير البنية التحتية للرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 08 ديسمبر 2019, 07:24 مساء
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، أن ما يحدث الآن من نقلة رياضية في مجال إعادة صيانة وتأهيل البنية التحتية عمل كبير ومميز ولم يتم خلال سنوات طويلة.

وقال في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الخطة تشمل إنشاء مضامير ألعاب قوى وأحواض سباحة وبيوت شباب وصيانة للمدن الرياضية في طرابلس وبنغازي واجدابيا، وتم التركيز على إيلاء المنشآت الرياضية في الجنوب.

وأكد القنطري، أن مجموعة من لجان العمل قامت منذ بداية العام بمسح شامل لكل المدن الليبية لتحديد أماكن الصيانة  للمواقع التي تحتاح ذلك، والبناء الجديد لعدد من المواقع والإنشاءات.

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