بالصور: زناتة يتوج بكأس وذهبية السرايا السادسة للتايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 08 ديسمبر 2019, 06:06 مساء
زناتة يتوج بكأس وذهبية السرايا السادسة للتايكوندو. (أرشيفية : إنترنت)

توج نادي «زناتة» للتايكوندو، بكأس وذهبية الترتيب العام لبطولة السرايا السادسة للتايكوندو (براعم - ناشئين - أواسط)، التي نظمتها وأشرفت عليها اللجنة التسييرية للتايكوندو، بمشاركة 265 لاعبًا مثلوا 31 ناديًا وصالة من مختلف المدن الليبية.

وجاءت التراتيب النهائية للفئات الثلاث على النحو التالي:

1- بطولة البراعم

أول الترتيب لنادي «زناتة» برصيد 422 نقطة، وجاء ثانيًا نادي «الشباب بـ 395 نقطة، وثالثًا نادي «أبي الأشهر» بـ 258 نقطة.

2- بطولة الأشبال

أول الترتيب نادي «زناتة» بـ312 نقطة، وجاء ثانيًا «صالة الوفاء» بـ254 نقطة، وثالثًا نادي «أبي الأشهر» بـ210 نقاط.

3- بطولة الأواسط

أول الترتيب نادي «طلائع رقدالين» برصيد 494 نقطة، وجاء ثانيًا نادي «زناتة» بـ289 نقطة، وثالثًا «صالة نجوم الرياضة» بـ86 نقطة. 

وتوج نادي «زناتة» بماس البطولة برصيد 1023 نقطة.

يشار إلى أن البطولة رافقتها احتفالية باليوم الدولي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ندوة ثقافية حول تاريخ ألعاب الدفاع عن النفس وأخرى حول إدارة منافسات التايكوندو.

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