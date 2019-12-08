تعرف على تشكيل النصر أمام بطل غينيا في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 05:50 مساء

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب اليوم الأحد أمام نظيره فريق «حوريا كوناكري» الغيني خلال المباراة التي ستقام بملعب «28 سبتمبر» الدولي بالعاصمة الغينية كوناكري، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وضم التشكل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»: عبد الرحمن الرعيض في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: إدريس الضراط وحامد التلبة وصلاح فكرون وعبد الله الشريف، وفي خط الوسط: أسامة البدوي وأحمد الحاسي وربيع اللافي وعبدالله بلعم وأحمد الهرام، وفي الهجوم معتز المهدي.

فريق «النصر تعادل في القاهرة مع فريق «دجولبيا» المالي إيجابًا بهدف لمثله في الجولة الأولى سجله من ضربة جزاء نجم الفريق خالد مجدي الغائب عن لقاء اليوم، حيث تترقب المجموعة أول انتصار لها بعد أن سجلت الفرق الأربعة التعادل في الجولة الأولى، حيث تعادل في المجموعة ذاتها فريق «حوريا كوناكري» الغيني مع مستضيفه فريق «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا سلبيًّا دون أهداف ليبقى الوضع في المجموعة على ما هو عليه بحصيلة نقطة لكل فريق من الأندية الأربعة المشاركة.

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