بالصور: ذهبية وبرونزيتان لليبيا في عالمية الجمباز بصربيا

الليبي عصام الشتيوي يتوج بذهبية وبرونزيتان في عالمية الجمباز بصربيا. (إنترنت)

حققت رياضة الجمباز الليبية إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بثلاث ميداليات في عالمية أندية الجمباز بصربيا، حيث فاز البطل عصام الشتيوي بذهبية جهاز الحلق وببرونزيتي جهازي العقلة وحصان الحلق.

وفي بقية نتائج الأبطال الليبيين رمضان الصلابي الذي تأهل للنهائيات في أربعة أجهزة، لم يحالفه التوفيق في النهائي، وجاء رابعًا في منافسات جهازي المتوازي وحصان الحلق والخامس عالميًا في مجموع الأجهزة.

وجاء اللاعب سعد طارق، جاء في الترتيب الرابع عشر عالميًا في جهاز الحلق، واللاعب الصادق فلفل جاء في الترتيب الـ28 عالميًا في الأجهزة.

وفي تصريح لمدرب منتخب الجمباز الليبي عبدالرحمن جبر، إلى «بوابة الوسط» قال: «سعادتي كبيرة بهذا الإنجاز الذي أهديه لكل الليبيين وإلى الأخوة بالاتحاد العام، وإلى كل من دعمنا وشجعنا وإلى الرياضيين الأبطال وأولياء أمورهم».

وأضاف جبر أن أبطالنا قدموا مستويات راقية في هذه البطولة العالمية، ونالوا الإشادة والإعجاب من المدربين والمسؤولين بالاتحاد الدولي، وطلب جبر من المسؤولين عن الرياضة مضاعفة الاهتمام بهولاء الأبطال، وتوفير صالة حديثة مجهزة، وإتاحة فرصة المشاركات الخارجيه أمامهم.

يذكر أن ليبيا توجت الفترة الماضية بثمان ميداليات في بطولة العرب بتونس 2 ذهبية و4 فضية و2 برونزية.