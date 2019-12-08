«النصر» في رحلة البحث عن الانتصار الأول بـ«الكونفدرالية» أمام حوريا كوناكري

فريق النصر الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

تتجه الأنظار في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب «28 سبتمبر» الدولي بالعاصمة الغينية كوناكري، الذي سيحتض مواجهة فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية مع مستضيفه فريق «حوريا كوناكري» الغيني، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وتعد مباراة اليوم هي ثالث مواجهة كروية رسمية تجمع الفريقين في ملاعب القارة الأفريقية.

وأنهى فريق «النصر» تحضيراته الأخيرة بمعسكره التدريبي بالقاهرة استعدادًا لهذه المباراة المهمة، حيث وصل الفريق يوم الجمعة إلى العاصمة كوناكري بعد رحلة ماراثونية شاقة وطويلة، وخاض الفريق خلال الفترة المسائية بعد ساعات قليلة من وصوله أول حصة تدريبية بالملعب الجانبي بكوناكري.

كما أجرى مساء أمس السبت ثاني وآخر حصة تدريبية له بالملعب الرئيسي التي ستقام عليه المباراة في نفس توقيتها بحضور ومشاركة كل اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق، الذين سيعتمد عليهم مدرب الفريق محمد الككلي.

وسيفتقر الفريق في مباراة اليوم لهدافه وقائد الفريق خالد مجدي بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات، وكذلك صانع الألعاب مهند بوعجيلة بسبب الإصابة، فيما ستشهد المباراة عودة نجم وسط ميدان الفريق عبد الله بلعم، الذي غاب عن لقاء الجولة الافتتاحية أمام «دجولبيا» المالي، وكذلك الوافد والقادم الجديد من فريق «الهلال»، المدافع معاد العمامي الذي يمثل إضافة مهمة للفريق.

ويرفع فريق «النصر» في هذه المباراة شعار التعويض وفض الشراكة على صعيد لائحة ترتيب المجموعة التي أبقت خلالها فرق المجموعة الأربعة على حظوظها في المنافسة، بعد أن اكتفت جميعها بالتعادل في مباراتي جولة الذهاب الأولى، حيث تعادل «النصر» بالقاهرة مع ضيفه «دجولبيا» المالي بهدف لهدف، فيما عاد «حوريا كوناكري» الغيني بنقطة ثمينة أمام مستضيقه «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا.

وتأتى مباراة اليوم بين «النصر» و«حوريا كوناكري» بعد مرور عام واحد تحديدًا على آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين ضمن إياب الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، وفيها قال التحكيم الأفريقي كلمته وساهم في إقصاء ممثل الكرة الليبية من السباق الأفريقي بفارق هدف واحد.