قضية اتهام عمروش لبعض قيادات الكرة الليبية تتجدد

الجزائري عادل عمروش المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تفاعلت من جديد قضية المدرب الجزائري عادل عمروش المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم بعد وصفه عددا من أعضاء اتحاد الكرة الليبي بأنهم عصابة، مسميا ثلاثة أشخاص بالاسم، وذلك في تصريحات سابقة تلفزيونية إلى قناة «سلام».

من جانبه أكد رئيس القسم الرياضي بقناة «سلام»، عمر القزيري، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أمس السبت، أن أعضاء اتحاد الكرة يرفضون التدخل مع القناة، وأن أحدهم رفض المشاركة في مداخلة هاتفية بسبب سماحهم إعطاء مداخلة سابقة للجزائري عادل عمروش الذي أكد أن الكرة الليبية تعاني من هذه العصابة، واستغرب الوسط الرياضي الليبي حتى الآن عدم الرد على عمروش أو تقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بعد تصريحاته القوية جدا.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق عمروش، تصريحات مثيرة، عندما وصف بعض أعضاء اتحاد الكرة وإدارة المنتخب بـ«العصابة المستولية على كرة القدم»، على خلفية تجربته السابقة مع المنتخب الليبي، وذكرهم بالأسماء في تصريحات مثيرة للجدل.

وقال عمروش في تصريحاته التلفزيونية إلى قناة «سلام»: «إنهم لا يفقهون في اللعبة، ويرغبون في تقييم عمل المدربين، ومن غير المعقول غياب الرياضيين القدامى».

وأبدى عمروش اندهاشه من استمرار وجود بعض الأشخاص لسنوات طويلة، رغم أنهم كانوا سببا في مشاكل الكرة الليبية، والآن يعودون من جديد، مبديا أسفه للواقع المرير للعبة في ليبيا.