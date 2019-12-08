«فيفا» تصدق على قرار فريد لليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 08 ديسمبر 2019, 02:13 مساء

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليبيا الإشارة الدولية لعشرين حكما ليبيا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث منحت الشارة الدولية لحكام كرة القدم والصالات والشاطئية.

حصل من حكام الوسط عبدالواحد حرويدة ومعتز إبراهيم الشلماني وأحمد عبدالرازق ومحمد لاغا ومحمد المبروك وعبدالباسط الشهوب، ومن الحكام المساعدين عطية محمد ومجدي كامل وباسم سيف النصر ووحيد الجحاوي وإبراهيم بوكوز وصلاح شوقي، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك».

ومن حكام كرة القدم الخماسية حصل على الشارة محمد العفاس والشارف الفزاني وعلي العياط وعبدالحميد قشيرة، ومن حكام كرة القدم الشاطئية يحيى الوحيشي وعزالدين عطية وعماد عبدالله وحسين سليمان.

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