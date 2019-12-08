القزيري يقتنص لليبيا فضية الدراجات

ليبيا تتوج بفضية القزيري فى سباق الدراجات (إنترنت)



توجت ليبيا أمس السبت بفضية علاء الدين القزيري في سباق الفردي العام للطريق ببطولة العرب للدراجات التي استضافتها مدينة الإسكندرية المصرية بإجمالي مسافة 156 كم، حيث شهد السباق مشاركة 34 دراجا.

ضمت الكوكبة الأولى 12 دراجا، أربعة من الإمارات وثلاثة من الجزائر واثنين من السعودية ودراجا واحدا من ليبيا ومصر والكويت، أقيم بينهم تنافس قوي ومثير حتى خط النهاية ليشهد تتويج الإماراتي يوسف ميرزا بالذهبية، بينما نال متسابق ليبيا علاء الدين القزيري الميدالية الفضية، والجزائري يوسف حمزة البرونزية، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد العربي للدراجات عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

شاركت ليبيا بسبع دراجين في فئة الشباب عبدالمالك الشيباني وطارق منصور، وفي فئة الكبار علاء القزيري ومحمد الحكمة وأحمد عقارب وأنس اليتيم وطارق لبيب.

ليبيا تتوج بفضية القزيري فى سباق الدراجات (إنترنت)

ليبيا تتوج بفضية القزيري فى سباق الدراجات (إنترنت)