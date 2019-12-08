أهداف بالجملة في مسابقات الفئات السنية ببنغازي

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مسابقات الفئات السنية لكرة القدم ببنغازي، حيث فاز في مسابقات الآمال «النجمة» على «قاريونس» بهدف و«المختار» على «الاستقلال» بهدفين مقابل هدف و«السلفيوم» على «بوعطني» بهدفين مقابل هدف و«التحدي» على «الأهلي بنغازي» بثلاثة أهداف مقابل هدف و«الهلال» على «السواعد» بسبعة أهداف مقابل هدف.

كما فاز «بنغازي الجديدة» على «المروج» بثلاثة أهداف مقابل هدف و«خالد بن الوليد» على «الطيران» بخمسة أهداف مقابل هدف و«السواحل» على «الهدف» بهدفين مقابل هدف و«التعاون» على «الرجمة» بهدفين مقابل هدف و«الأخضر على «استارز» بثلاثة أهداف مقابل هدفين و«الشمال» على «النجوم» بأربعة أهداف دون مقابل و«السد» على «الوحدة» بهدفين دون مقابل.

وفى سياق متصل سجلت مسابقات البراعم في الأسبوع السابع عشر ببنغازي أيضًا فوز «التحدي» على «السواعد» بثلاثة أهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة، فاز «النجوم» على «خالد بن الوليد» و«النجم الساحلي» على «المجاهد»، كما فاز «الهدف» على «استارز» بأربعة أهداف مقابل هدف و«النجمة» على «بنغازي الجديدة» بثلاثة أهداف مقابل هدف و«الشمال» على «الطيران» بهدفين دون مقابل و«المروج» على «الأخضر» بهدفين مقابل هدف و«الأهلي بنغازي» على «السد» بأربعة أهداف دون مقابل و«النصر» على «التعاون» بستة أهداف دون مقابل و«المختار» على «الوحدة» بثلاثة أهداف مقابل هدفين.