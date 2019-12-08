248 صوتا تنصب جمال الجعفري رئيسا لنادي «الاتحاد»

رئيس نادي «الاتحاد» الجديد جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

انتهت السبت عملية فرز الأصوات لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي «الاتحاد» الرياضي الثقافي، حيث تم انتخاب المهندس جمال الجعفري رئيسًا لمجلس إدارة نادي «الاتحاد» لمدة أربع سنوات.

بدأت عملية فرز الأصوات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وقد تقدم لصندوق الانتخاب 255 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وكان عدد الأصوات الصحيحة 254 صوتًا.

حصل رئيس اتحاد كرة القدم العام السابق في ليبيا جمال الجعفري على 248 صوتًا بـ«نعم» و6 أصوات بـ «لا».

يشار إلى أن قائمة وحدة قدِّمت في الانتخابات تم التوصيت عليها لصالح جمال الجعفري، وكانت عملية الانتخاب بدت عند منتصف النهار وانتهت السادسة مساءً ليصبح الجعفري رئيسًا لنادي «الاتحاد» لمدة أربعة سنوات مقبلة.