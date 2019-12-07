الشلماني يختص «بوابة الوسط» للرد على الإشاعات وتوضيح الموقف من دورة بنغازي الدولية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 07 ديسمبر 2019, 07:54 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

نفى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، عبد الحكيم الشلماني، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موافقة اتحاد شمال أفريقيا على إقامة دورة كروية مغاربية مصغرة بمدينة بنغازي باستضافة نادي الهلال.

وأكد الشلماني أن اتحاد شمال أفريقيا وافق مبدئيًّا على ملف الاستضافة، لكنه سيحيل الأمر إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف» للموافقة النهائية الرسمية واتخاذ كل التدابير والترتيبات المتعلقة بإقامة هذه الدورة الودية، وعندها سيتم تحديد وإعلان الموعد والفرق التي ستشارك في هذه الدورة المغاربية المصغرة.

وحول المباراة الودية الدولية التي سيخوضها المنتخب مع نظيره الموريتاني بملعب «شهداء بنينا» تابع في تصريحات هاتفية صحفية خص بها «بوابة الوسط» قائلًا: «تباحثنا مع رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، خلال الزيارة الأخيرة مع المنتخب الوطني للعاصمة نواكشوط، مقترح إجراء مباراة ودية دولية تجمع المنتخبين، غير أن موعد المباراة سيتحدد في وقت لاحق بعد التنسيق مع الكاف واختيار التوقيت الذى يتناسب مع التزامات المنتخبين».

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