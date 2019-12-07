الغويل مدربا لمنتخب بناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 ديسمبر 2019, 07:52 مساء
المدرب الوطني خالد الغويل (أرشيفية : الإنترنت)

كلف الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المدرب الوطني خالد الغويل والمساعد علي الزلاوي، الإشراف ومرافقة المنتخب الوطني الذي يتأهب للمشاركة في بطولة المغرب العربي في تونس خلال الفترة من 20 و حتى 23 ديسمبر الجاري.

الصفحة الرسمية للاتحاد نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن البرنامج الزمني للبطولة سيبدأ الجمعة الموافق 20 ديسمبر لاستقبال وتسجيل الوفود، وفقًا لما ذكره مصدر باللجنة الإعلامية إلى «بوابة الوسط».

ويشمل البرنامج، السبت 21 ديسمبر، إجراء عملية الميزان والتصنيف، الأحد 22 انطلاق المنافسات لجميع الأوزان والفئات، الإثنين الموافق 23 مغادرة جميع الوفود.

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