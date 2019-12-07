المصلي يتحدث عن النصر في أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 ديسمبر 2019, 07:42 مساء
نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق أحمد المصلي (تصوير - محمد العرفي)

قال نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق أحمد المصلي إن فريق «النصر» قدم مستوى جيدًا رغم تعادله بهدف لهدف مع فريق «دجولبيا» المالي ضمن كأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكونفدرالية»، حيث يملك الفريق تكتيكًا وسيقدم مستوى أفضل في بقية المشوار الأفريقى.

وأضاف المصلي خلال تصريحاته لقناة «الليبية» أن هناك خوفًا من التحكيم الأفريقى ولابد من التركيز على النقل المرئي لكل المباريات لكشف أي تلاعب من الحكام.
 
وأشاد المصلي بإدارة نادي «النصر» وحسن تعامله فى هذه الفترة، كما أكد أن الطاقم الفني المحلي يقدم مستوى جيدًا ويستحق الإشادة.

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