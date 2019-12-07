ترشح 4 رياضيين للألواح الشراعية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 ديسمبر 2019, 07:39 مساء
بطولة ليبيا للألواح الشراعية (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للشراع ترشح الأربعة رياضيين الأوائل للمشاركة في البطولة الأفريقية للألواح الشراعية، التي ستقام بمدينة جربة التونسية خلال الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

جاء الترشح بناء على الاعتماد على آخر نتائج في بطولة ليبيا للألواح الشراعية التي أُقيمت بمنطقة أبوكماش بمدينة زوارة في الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

السباقات الأربعة شهدت تربع عبدالرؤوف رمضان العطوشي في الفئة السنية من 2001 إلى 2004 وهانيبال نجمي الهاميس في الفئة السنية من 2003 إلى 2006 ومحمد حسين عشيني في الفئة السنية من 2005 إلى 2008 وأيوب يوسف عشيني في الفئة السنية ما فوق الـ19 سنة، وهو السباق المفتوح، ويرافق المنتخب مساعد المدرب إليسع طارق جرافة.

من جهة أخرى ينظم اتحاد الشراع تصفيات المناطق بطرابلس وبنغازي وزوارة في لعبة الكايت بوردنغ في الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر، وبطولة ليبيا التي ستقام في طرابلس في الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر، وذلك لاختيار عناصر المنتخب الوطني في هذه اللعبة.

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