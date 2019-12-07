منتخب الجولف الليبي يعسكر في تونس قبل التوجه إلى المغرب

جانب من منافسات الجولف الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

غادر المنتخب الوطني الليبي للجولف للكبار، الخميس الماضي، متوجهًا إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي خارجي قصير لمدة يومين قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية للكبار التي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري بمدينة مراكش المغربية.

المنتخب سيغادر، الأحد، إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء ومنها إلى مراكش مكان إقامة البطولة، حيث سيدخل أيضًا في معسكر لمدة ثلاثة أيام تسبق انطلاق البطولة، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

تضم قائمة المنتخب أربعة رياضين، هم: أحمد ساسي والبهلول الشكشوكي ومحمد لطفي ساسي ولطفي هويدي، بالإضافة إلى المدرب لطفي الطويري وإداري الفريق حسين بوعرقوب.