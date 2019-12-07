انطلاق بطولة السرايا السادسة المفتوحة للتايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 ديسمبر 2019, 05:05 مساء
بطولة السرايا السادسة المفتوحة للتايكوندو تشهد مشاركة 265 رياضيًّا (إنترنت)

انطلقت، أمس الجمعة، بطولة السرايا السادسة المفتوحة للتايكوندو بمشاركة 265 رياضيًّا من مختلف مناطق ليبيا من 31 ناديًّا، التي يشرف عليها نادي  «العالمين»، وبتنظيم ورعاية اللجنة التسييرية للتكوندو الموازية للاتحاد الليبي للعبة.

المشاركون جاؤوا في جميع الأوزان الدولية وعددها 25 وزنًا في الفئات الأواسط والأشبال والبراعم، وفقًا لما ذكره مصدر باللجنة الإعلامية إلى «بوابة الوسط».

البطولة بدأت بمنافسات البراعم والأشبال، كما أُقيمت منافسات قوية في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم السبت حفل الختام النهائي وتتويج الفائزين، بالإضافة إلى مهرجان رياضي ثقافي لنادي الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة يشتمل على فقرات فنية ومعرض للرسم، وكذلك حلقات نقاش.

بطولة السرايا السادسة المفتوحة للتايكوندو تشهد مشاركة 265 رياضيًّا (إنترنت)
بطولة السرايا السادسة المفتوحة للتايكوندو تشهد مشاركة 265 رياضيًّا (إنترنت)
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