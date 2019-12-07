ليبيا تدعو دولا عربية وأفريقية في بطولة القوة البدنية لتكريم الراحل «محمد مخلوف»

البطل الراحل محمد مخلوف في إحدى جولاته (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد العام للقوة البدنية بطولة دولية باسم مؤسس اللعبة في ليبيا الراحل محمد مخلوف، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الأحد 15 من نفس الشهر.

يشارك في الفاعليات عدة دول عربية و أفريقية أبرزها مصر و تونس و المغرب و فلسطين و سوريا و بنين و ساحل العاج إلى جانب أبطال منتخب ليبيا الدولة المنظمة.

وقد كلف الاتحاد العام للقوة البدنية المهندس فتحي الجالي بمهمة رئاسة اللجنة العليا للتنظيم حيث تقام البطولة بنادي الهلال الذي يعد الراعي الرسمي الأول للبطولة.

وتعتبر ليبيا الأولى عربيًا وأفريقيًا في لعبة القوة البدنية علي مدار سنوات عديدة، ومؤخرا حقق منتخب ليبيا للقوة البدنية نتائج باهرة في بطولة أفريقيا بجنوب أفريقيا، والتي توجت بالحصول على ثلاث عشرة قلادة، من بينها عشر ذهبيات وثلاث فضيات لتمنح اللجنة المنظمة البطولة جوائز نجم البطولة لأبطال ليبيا في اللعبة، كما حصل البطل إسلام مراوس على نجم أفريقيا فئة الناشئين، أما البطل علاء الشيخي ففاز على نجم أفريقيا لفئة ماستر 1، وحصل البطل سعيد الحاسي على نجم أفريفيا فئة الناشئين.