النصر يخسر أهم أوراقه قبل مواجهة بطل غينيا في «الكونفدرالية»

جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي «النصر» إلى غينيا، أمس الجمعة، لمقابلة «حوريا كوناكري» غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثانية ببطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

وقد أجرى الفريق، الجمعة، أول حصة تدريبية له، حيث يغيب عن لقاء الأحد اللاعبان خالد مجدي ومهند أبوعجيلة بسبب الإصابة كما التحق بتدريبات الفريق قبل السفر بـ 48 ساعة اللاعبان معاذ العمامي وعبد الله بلعم، وفقًا لما ذكرته صفحة المركز الإعلامي بنادي «النصر» عبر «فيسبوك».

فريق «النصر تعادل في القاهرة مع فريق «دجولبيا» المالي إيجابًا بهدف لمثله في الجولة الأولى سجله من ضربة جزاء نجم الفريق خالد مجدي الغائب عن لقاء الغد، حيث تترقب المجموعة أول انتصار لها بعد أن سجلت الفرق الأربعة التعادل في الجولة الأولى، حيث تعادل في المجموعة ذاتها فريق «حوريا كوناكري» الغيني مع مستضيفه فريق «بيدفيست» بطل جنوب أفريقيا سلبيًّا دون أهداف ليبقى الوضع في المجموعة على ما هو عليه بحصيلة نقطة لكل فريق من الأندية الأربعة المشاركة.