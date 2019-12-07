قنبور يدخل معسكرا خارجيا بتونس قبل الانتقال إلى أوروبا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 ديسمبر 2019, 02:12 مساء
البطل الليبي حسين قنبور (أرشيفية : إنترنت)

دخل لاعب التجديف الدولي حسين قنبور في معسكر تحضيري يعد الأول له بالعاصمة التونسية عقب تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، كونه أول رياضي ليبي يتأهل عن جدارة ويمثل بلاده خلال التجمع الأولمبي الأكبر في العالم باليابان.

يخوض قنبور المعسكر تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبدعم ورعاية من اللجنة الأولمبية الليبي،ة وبالتنسيق مع الاتحاد الليبي للتجديف بمتابعة المدرب التونسي أنيس اجويني، الذي يعمل على تأهيل اللاعب من خلال برنامج متكامل حتى ختام المعسكر الأول بتونس نهاية العام الجاري ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية من التحضيرات، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لاتحاد التجديف الليبي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

ويسعى الاتحاد الليبي للتجديف من خلال التنسيق المباشر مع الاتحاد الدولي أن يكون المعسكر الثاني في إحدى الدول الأوروبية المتطورة في رياضة التجديف، وسيتم تحديد مكان المعسكر الثاني خلال الأيام المقبلة.

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