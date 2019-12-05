تكريم رياضي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في بني وليد

منظمات المجتمع المدني تكرم رياضيا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في بني وليد, 4 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

كرم عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة بني وليد، اللاعب على محمد المنصوري من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال أحد المشرفين على التكريم، سامي الثومي لبوابة الوسط إن التكريم يهدف لنشر وتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول هذه الشريحة من المجتمع وأهمية العمل على تأهيلهم وتعزيز قدراتهم للانخراط في المجتمع.

واضاف الثومي إن فئة دوي الاحتياجات الخاصة تعتبر نموذجا مشرفا ويعطون دفعة وطاقة ايجابية تحفز كافة الشباب في المدينة.

يشار إلى أن المنصوري حاصل على عدة ميداليات بين الفضية والبرونزية والذهبية في مسابقات رفع الأثقال.