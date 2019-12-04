الزعايبي يقترب من التتويج ببطولة شطرنج العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 06:29 مساء
أمير الزعايبي يواصل صدارته بطولة شطرنج العرب في الجزائر (أرشيفية : الإنترنت)

واصل أمير الزعايبي صدارته بطولة شطرنج العرب، التي تختتم اليوم الأربعاء بالجزائر، وفي الجولة الثامنة أمس الثلاثاء، فاز المتصدر التونسي أمير الزعايبي على الإماراتي سعيد، والأردني سمير منصور على الجزائري بلال بلحسن، والأردني رأفت عيسى على مواطنه أحمد الخطيب، والجزائري علي نصر على مواطنه محمد سامي، والليبي أبوبكر العربي على الموريتاني محمد لامين.

يتصدر الترتيب العام التونسي أمير الزعايبي برصيد 6.5 نقطة وأقرب الملاحقين له هما الأردنيان سمير منصور 6 نقاط ورأفت عيسى 5.5 نقطة، ورابع الترتيب للجزائري بلال بلحسن بـ5 نقاط وخامسًا سعيد الإماراتي بـ 5 نقاط وسادسًا الجزائري علي نصر بـ 4.5 نقطة وسابعًا مواطنه إبراهيم لامين بـ 4.5، ومن خلفهم كوكبة من اللاعبين برصيد 4 نقاط، وبكسر التعادل يأتي الليبي أبوبكر العربي ثامنًا والجزائري علاء الدين تاسعًا، وعاشرًا الجزائري شفيق طالب، والحادي عشر السعودي عبدالرحمن المسرحي، وفقًا لما كشفه الموقع الرسمي للبطولة عبر الإنترنت.

وتقام اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة التاسعة والأخيرة، حيث يواجه المتصدر أمير الزعايبي من تونس 6.5 نقطة نظيره الجزائري إبراهيم لامين 4.5 نقطة، والأردني سمير منصور 6 نقاط يتبارى مع الإماراتي سعيد 5 نقاط، والأردني رأفت عيسى يلتقي الجزائري علي نصر، والليبي أبوبكر العربي مع السعودي عبدالرحمن المسرحي والجزائري بلال بلحسن يواجه الأردني سمير منصور.

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