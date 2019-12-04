اتحاد الرماية يعتمد 14 حكما جديدا

جانب من منافسات سابقة في الخرطوش (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد 14 حكمًا محليًّا جديدًا على لائحة الدرجة الثالثة من الذين اجتازوا دورة الحكام التي جرت بشحات وهم صالح علي ونوري رمضان ومصطفى شماطة وإبراهيم فتحي ونصرالدين علي ونوري إدريس وأحمد المبروك وطارق الزايدي وياسر عبد الرحمن وعبدالله جبريل وربيع قشوط ومحمد فوزي وعبدالله شلغم وحافظ عطية.

وفي سياق متصل أعاد الاتحاد العام تشكيل اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية، وأسند رئاستها إلى رياض حامد، وبعضوية فيصل الدرسي وأيمن امديقش وعبدالله المريمي وعادل الكوافي.