«الميركاتو الشتوي» يستهدف إخراج صولة من البحرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 01:05 مساء
المحترف الليبي في صفوف فريق الرفاع البحريني محمد صولة (إنترنت)

تسبب الخلاف حول المقابل المادي في إيقاف نقل الجناح الدولي الليبي من الاحتراف في البحرين إلى «شبيبة القبائل» الجزائري.

ويعد محمد صولة أحد أبرز المحترفين الليبيين، حيث ينشط لأكثر من موسم في الدوري البحريني، عندما انتقل له عبر بوابة نادي «المحرق» قبل أن ينتقل إلى «الرفاع» الذي سجل معه حضوراً أساسيًّا في تشكيلته، ليظهر في المنافسات المحلية، القارية والعربية.

كاد صولة ينتقل الأسبوع الماضي للاحتراف في الدوري الجزائري، بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي «شبيبة القبائل»، ليكون ثاني اللاعبين الليبيين، بعد التعاقد مع مهاجم «الاتحاد» محمد الطبال، لولا الخلاف على المقابل المادي.

المثير أن صولة، إحدى ركائز المنتخب الليبي، ما زال مطلوبًا على لائحة أكثر من نادٍ في تونس والمغرب أيضًا لتصبح الواجهة الأقرب له خلال فترة الانتقالات «ميركاتو» الشتاء المقبل في أحد دوريات دول شمال أفريقيا الأقوى فنيًّا عن الدوري البحريني.

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