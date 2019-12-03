البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق والغرب

مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي (أرشيفية : إنترنت)

قال مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي خلال برنامج «ميادين» عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»: «ستكون هناك متابعة لجميع الرياضيين المحليين والمحترفين من خلال المتابعة الشخصية أو من خلال تجمعات في المنطقتين الشرقية والغربية للمنتخب».

وأضاف: «هناك برنامج ستتم مناقشته مع رئيس الاتحاد العام عبد الحكيم الشلماني، وتم الاتفاق مع المدرب التونسي زياد التومي للإشراف على تجمع المنتخب في المنطقة الشرقية، وسيكلف كذلك متابعة كل اللاعبين المحليين والمحترفين وهو يعرف كل اللاعبين، والمنطقة الغربية ستكون تحت إشراف المدرب أكرم الهمالي».

وأكمل: «سنعمل على حل مشكلة الدفاع أولًا في المنتخب الليبي؛ لأنه دون دفاع صلب من المستحيل أن تحقق نتائج ولا يمكن أن تقول إنني أملك فريقًا دون ترميم النواقص في المنتخب».

واختتم: «تاريخي التدريبي دائمًا يحقق النجاح ولا أحب الفشل، ولهذا سأسعى لتكوين منتخب قوي في القارة الأفريقية، وهناك عديد اللاعبين الجيدين في المنتخب، الأمر يتطلب منا وضع برنامج والاختيار الأفضل سيكون بإشرافي هذه المرة».