العمامي وبلعم يكملان قائمة النصر الأفريقية قبل مواجهة حوريا كوناكري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 05:14 مساء
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله بلعم (إنترنت)

كشفت الصفحة الرسمية الإعلامية بنادي النصر عبر «فيسبوك» اليوم الثلاثاء النقاب عن مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالله بلعم وزميله المعار من نادي الهلال معاذ العمامي مطار بنينا الدولى متوجهين إلى مصر للالتحاق ببعثة فريق النصر.

يأتي هذا بهدف الانضمام لتدريبات الفريق الذي يتأهب لمباراته في الجولة الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني الاحد المقبل ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثانية بدوري مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية وبذلك تكتمل قائمة النصر بجميع اللاعبين المسجلين فى قائمته الأفريقية.

لاعب النصر المعار من نادي الهلال معاذ العمامي (إنترنت)
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