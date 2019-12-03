خسارة العربي تبعد ليبيا عن المنافسة في شطرنج العرب بالجزائر

بطل الشطرنج الليبي أبوبكر العربي (أرشيفية : إنترنت)

ابتعد ممثل ليبيا في بطولة العرب للشطرنج بالجزائر أبوبكر العربي عن المنافسة على إحدى الميداليات بعد خسارته أمس الإثنين في الجولة السابعة أمام الأردني أحمد الخطيب ليصبح في الترتيب الـ 14 من مجموع 20 لاعبا.

وفي أهم لقاءات الجولة السابعة تعادل المتصدر للترتيب التونسي أمير الزعايبي مع الأردني سمير منصور بينما فاز الجزائري بلال بلحسن على العراقي أحمد عبدالواحد وسعيد الإماراتي على إبراهيم المسرحي والأردني رأفت عيسي على الجزائري شفيق طالب، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبطولة عبر الإنترنت.

يحافظ التونسي أمير الزعايبي على صدارته للبطولة برصيد 5.5 نقطة من سبع جولات وأقرب الملاحقين ثلاثة لاعبين برصيد خمس نقاط وبكسر التعادل يأتي الجزائري بلال بلحسن ثانيا والأردني سمير منصور ثالثا وسعيد الإماراتي رابعا وخامس الترتيب الأردني رأفت عيسي بـ 4.5 نقطة وجاء الليبي أبوبكر العربي في الترتيب الـ14 برصيد 3 نقاط.

وفي أهم مباريات الجولة الثامنة يلتقي اليوم الثلاثاء التونسي أمير الزعائبي مع سعيد الإماراتي والجزائري بلال بلحسن مع الأردني سمير سعيد ومواجهة بين الأردنيين رأفت عيسي وأحمد الخطيب والليبي أبوبكر العربي يلتقي الموريتاني محمد الأمين.