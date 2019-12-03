بالصور: أبوشكيوه يحصل على دبلوم مدربين عالٍ في المبارزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 05:08 مساء
الليبي إيهاب أبوشكيوه يحصل على دبلوم عالٍ في تدريب المبارزة (إنترنت)

تحصل الليبي إيهاب أبوشكيوه على دبلوم عالٍ في تدريب المبارزة بعد اجتيازه بنجاح دورة المدربين التي اُختُتمت أمس الإثنين بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي للمبارزة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال أبوشكيوه: «الدورة أُقيمت بالأكاديمية الأفريقية للمبارزة بالجزائر، وتواصلت لمدة سنة كاملة بمشاركة 14 مدربًا من ليبيا والجزائر وتونس والكونغو وساحل العاج والغابون».

وأضاف: «برنامج الدورة تضمن محاضرات نظرية وعملية وحاضر فيها خبراء دوليون على مستوى عالٍ».

وأكمل: «حفل الختام شهد حضور الأمين العام للاتحاد الدولي للمبارزة السيد إيمانويل ومسؤول الأكاديمية الأفريقية السيد بسكال، ومنحت فيه الدبلوم العالي في التدريب، معتمدًا من الاتحاد الدولي».

الليبي إيهاب أبوشكيوه يحصل على دبلوم عالٍ في تدريب المبارزة (إنترنت)
الليبي إيهاب أبوشكيوه يحصل على دبلوم عالٍ في تدريب المبارزة (إنترنت)
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