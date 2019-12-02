بطولة السرايا السادسة للتايكوندو تستعد للانطلاق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 07:29 مساء
جانب من منافسات سابقة في التايكوندو (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل الاستعدادات لإقامة بطولة السرايا السادسة التي تشرف عليها اللجنة التسييرية للعبة التايكوندو الموازية للاتحاد الليبي للعبة.

البطولة ستنطلق أيام السادس والسابع من شهر ديسمبر الجاري وتقام عملية الميزان الأربعاء لجميع الرياضيين والخميس ستكون القرعة الالكترونية وعلى ضوء هذه القرعة سيتم وضع الجدول الكترونيا وتبدأ المنافسات الجمعة الموافق للسادس من ديسمبر الجاري بقاعة طرابلس للألعاب الرياضية، وفقا لما ذكره مصدر باللجنة الإعلامية إلى «بوابة الوسط».
 
وتحصلت «بوابة الوسط» اليوم الإثنين على أسماء الأندية التي أبدت استعدادها للمشاركة وهي نادي النصر بنغازي ونادي الهلال بنغازي ونادي الشط ونادي زناتة ونادي العالمين بجانب الصالة الأولمبية ونادي الشباب الوحدوي ونادي بلخير ونادي ابومليانة وصالة الاتحاد جيم ونادي  النهضة سبها ونادي الإخاء هون.

كما يشارك نادي الانتصار ونادي الفريخ ونادي العروبة ونادي شباب قرجي وصالة الباروني ونادي النجوم ونادي نجوم بن وليد ونادي التضامن بقصر صالة الخمس بالخمس وسط احتمالات مشاركة فريق قاعة النسر من تونس.

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