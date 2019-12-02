نادي النصر يكرم منسق علاقاته بالقاهرة

وفد نادي النصر يكرم منسقه في القاهرة، أحمد شاكر (المركز الإعلامي)

قام وفد يمثل الرابطة الاجتماعية بنادي «النصر» خلال تواجده بالعاصمة المصرية، القاهرة، بتكريم أحمد شاكر، الشخصية الرياضية والإدارية ومنسق العلاقات بنادي «النصر» بالقاهرة، في بادرة ولمسة وفاء تنم عن الوفاء والاعتراف بالجميل وبحجم الجهود التي تبذل من أجل مؤسسة «النصر» لنجاح مسيرته الأفريقية.

يأتي هذا ضمن أجندة متابعة ومؤازرة فريق «النصر» الأول لكرة القدم في مباراته أمس الأحد أمام «دجولبيا» المالي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في أولى مباريات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية» وسط حضور رئيس النادي السابق إيهاب العريبي.

شاكر يقوم بجهود كبيرة من أجل تذليل كل الصعاب التي تعترض الفريق، حيث اسقبل الوفود والضيوف، كما قام بكافة الترتيبات المتعلقة بالفريق في رحلته الأفريقية التي يستضيف خلالها مبارياته بالقاهرة.