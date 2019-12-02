بنغازي تتحرك لدفع الدوري الممتاز وشباب الجبل مع الأهلي بنغازي في افتتاح الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 02:45 مساء
الأهلي طرابلس وأبوسليم خلال لقاء سابق في الدوري (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، فوزي الدالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، انتهاء قرعة أواسط فرق الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 بمشاركة فرق التعاون والتحدي والهلال والصداقة والأنوار والأهلي بنغازي وشباب الجبل والنصر والأخضر.

وأضاف الدالي أن البطولة من مرحلتين ذهابا وإيابا، وجولتها الأولى ستنطلق الأربعاء الحادي عشر من ديسمبر الجاري بمباراتين على ملعب بنينا، حيث تجرى المباراة الأولى بداية من الرابعة مساء وتجمع أواسط شباب الجبل مع الأهلي بنغازي وتعقبها مباراة الجارين التحدي والهلال.
وبخصوص مسابقة أواسط الدرجة الأولى لكرة القدم ببنغازي قال الدالي انطلاقتها سيكون الإثنين المقبل العاشر من ديسمبر على ملعب شهداء بنينا بمباراتين أواسط السد مع بنغازي الجديدة ويعقبها لقاء أواسط النجمة والنجوم، وفي اليوم الذي يليه ستقام مباراتان أيضا أواسط المروج مع الشمال والوحدة مع الطيران.

ونبقى مع مسابقات الفئات السنية ببنغازي، حيث أجريت أمس الأحد مباراتان في فئة الآمال، وتعادل آمال بنغازي الجديدة مع خالد بن الوليد بهدفين لكل منهما، بينما فاز آمال السواعد على الطيران بخمسة أهداف مقابل هدف.

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