تعرف على المحترفين في قائمة منتخب ليبيا لكرة اليد قبل بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 01:11 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للمنتخب الليبي لكرة اليد رحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن المنتخب سيدخل بداية من اليوم في معسكر تحضري ثالث بتونس تحت إشراف مدربه التونسي محمد الصغير؛ استعدادًا لنهائيات أفريقيا لكرة اليد في نسختها الرابعة والعشرين التي تستضيفها تونس بداية من منتصف شهر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ولنهائيات كأس العالم بمصر 2021.

وأضاف سوط أن الطاقم الفني وجه الدعوة للاعبين المحليين عصام الشفطي ووسام الزاوي وربيع محسن ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني وعبدالمجيد الكبير وخيرالدين زايد وإبراهيم المقرحي وعبدالله افتيتة وأيوب النائل وقيس عنانة.

وسيلتحق بهم بداية من السابع من ديسمبر الحالي اللاعبون المحترفون محمد العربي ورجب الشوشان وعزالدين عمورة ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة البدري واسكندر سليم وفراس أبوخشيم وهاني شوماك.

وأضاف سوط أن المعسكر سيتواصل لمدة أسبوعين، وبعده راحة لمدة أسبوع سيدخل المنتخب بعدها في معسكر رابع وأخير بتونس بداية من 22 ديسمبر الجاري ويتواصل حتى موعد البطولة.

وتم برمجة قرابة 11مباراة ودية في المعسكرين مع فرق تونسية من بينها «منزل تميم» و«نادي سليمان» و«بعث بني خيار» و«جمعية طبلبة» و«مكارم المهدية» و«الجمال» و«مكنين» و«الترجي» و«النجم الساحلي» ومنتخبا المغرب والكونغو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحكومة الموقتة تدعم كتيبة سبل السلام في الكفرة بآليات ثقيلة وأسلحة متوسطة