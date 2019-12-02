تعرف على المحترفين في قائمة منتخب ليبيا لكرة اليد قبل بطولة أفريقيا

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي للمنتخب الليبي لكرة اليد رحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن المنتخب سيدخل بداية من اليوم في معسكر تحضري ثالث بتونس تحت إشراف مدربه التونسي محمد الصغير؛ استعدادًا لنهائيات أفريقيا لكرة اليد في نسختها الرابعة والعشرين التي تستضيفها تونس بداية من منتصف شهر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ولنهائيات كأس العالم بمصر 2021.

وأضاف سوط أن الطاقم الفني وجه الدعوة للاعبين المحليين عصام الشفطي ووسام الزاوي وربيع محسن ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني وعبدالمجيد الكبير وخيرالدين زايد وإبراهيم المقرحي وعبدالله افتيتة وأيوب النائل وقيس عنانة.

وسيلتحق بهم بداية من السابع من ديسمبر الحالي اللاعبون المحترفون محمد العربي ورجب الشوشان وعزالدين عمورة ومفتاح الزابطي وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة البدري واسكندر سليم وفراس أبوخشيم وهاني شوماك.

وأضاف سوط أن المعسكر سيتواصل لمدة أسبوعين، وبعده راحة لمدة أسبوع سيدخل المنتخب بعدها في معسكر رابع وأخير بتونس بداية من 22 ديسمبر الجاري ويتواصل حتى موعد البطولة.

وتم برمجة قرابة 11مباراة ودية في المعسكرين مع فرق تونسية من بينها «منزل تميم» و«نادي سليمان» و«بعث بني خيار» و«جمعية طبلبة» و«مكارم المهدية» و«الجمال» و«مكنين» و«الترجي» و«النجم الساحلي» ومنتخبا المغرب والكونغو.