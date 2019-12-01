النصر يتعادل بهدف مع دجولبيا المالي في «الكونفدرالية»

انتهت مباراة «النصر» و«دجولبيا» المالي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في أولى مباريات الدور الأول من مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد بملعب السلام بمدينة القاهرة المصرية.

شهد الشوط الأول فرصًا عديدة من الكرات الطويلة التي كانت دون جدوى لفريق «النصر» لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني ومن كرة من مسافة بعيدة استطاع فريق «دجولبيا» المالي تسجيل هدف عكس مجريات اللعب ليتحسن الأداء ويفرض «النصر» أسلوبه، ووسط عديد الفرص تحتسب ركلة جزاء تقدم لها خالد مجدي الذي عدَّل بها النتيجة لفريق «النصر».

خلق «النصر» عدة فرص كانت سانحة للتسجيل، ولكن التسرع والرعونة وصلابة خط دفاع «دجولبيا» المالي حرمت «النصر» من الفوز بهذه المباراة.