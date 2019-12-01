النصر يتعادل بهدف مع دجولبيا المالي في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 ديسمبر 2019, 05:55 مساء

انتهت مباراة «النصر» و«دجولبيا» المالي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في أولى مباريات الدور الأول من مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد بملعب السلام بمدينة القاهرة المصرية.

شهد الشوط الأول فرصًا عديدة من الكرات الطويلة التي كانت دون جدوى لفريق «النصر» لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني ومن كرة من مسافة بعيدة استطاع فريق «دجولبيا» المالي تسجيل هدف عكس مجريات اللعب ليتحسن الأداء ويفرض «النصر» أسلوبه، ووسط عديد الفرص تحتسب ركلة جزاء تقدم لها خالد مجدي الذي عدَّل بها النتيجة لفريق «النصر».

خلق «النصر» عدة فرص كانت سانحة للتسجيل، ولكن التسرع والرعونة وصلابة خط دفاع «دجولبيا» المالي حرمت «النصر» من الفوز بهذه المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا