بالصور: ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية

مدينة زوارة تشهد ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم العربي)

اُختتمت بمدينة زوارة، أمس السبت، بطولة ليبيا للألواح الشراعية التي أُقيمت ببحيرة جزيرة فروة بأبي كماش تحت إشراف الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية.

يأتي هذا وسط مشاركة أكثر من 24 رياضيًّا مثلوا أندية «ذات الرماح» بزوارة و«اليخوت» بطرابلس و«الكشاف»، وسيتم خلال البطولة اختيار عناصر المنتخب الليبي الذي تنتظره مشاركة أفريقية بمدينة جربة التونسية منتصف ديسمبر الجاري.

الاتحاد الليبي للشراع والألعاب الشراعية أجل بطولة ليبيا للكايت بوردينغ التي كانت مقررة بمدينة زوارة في نفس موعد بطولة الألواح الشراعية بسبب عدم وجود الرياح المناسبة لسرعة الكايت بوردينغ.

وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين في البطولة التي كانت منافستها صعبة وبنسب ونقاط متقاربة، كما شارك حكام اللعبة واللجنة الفنية وسط حضور رئيس الاتحاد الليبي للشراع الدكتور أحمد حسنين، والأمين العام بالاتحاد عبدالرحمن المسخوط، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد أحمد غيظان، ورئيس نادي اليخوت وعدد المسؤوالين.

جاء في الترتيب الأول عبد الرؤوف العطوش مواليد 2002 برصيد 7 نقاط، وحل ثانياً أيوب يوسف عسى مواليد 1995 برصيد 10 نقاط، وجاء ثالثًا معتصم عبد السلام رمضان مواليد 2001 برصيد 14 نقطة.

حل في المركز الرابع محمد محمد نوري برشان مواليد 1998 برصيد 21 نقطة وفي المركز الخامس بشير عمار تانيس مواليد 1997 برصيد 22 نقطة والمركز السادس إلياس طارق جرافة مواليد 2000 برصيد 24 وسابعًا هانيبال يحيى الهاميسي مواليد 2004 برصيد 28 نقطة وثامنًا محمد حسين عيسى مواليد 2006 برصيد46 نقطة وتاسعًا زايد محمد جرافة مواليد 2001 برصيد 49 نقطة وعاشرًا فتحي يحيى النعال مواليد 2004 برصيد 50 نقطة والحادي عشر سيف الاسلام محمد غنبج مواليد 1997 برصيد 53 نقطة والثاني عشر سيف فتحي ابوسهمين مواليد 2001 برصيد 57 نقطة والثالث عشر قصي شكري مواليد 2001 برصيد 63 نقطة والرابع عشر عمار محمد عمار مواليد 2007 برصيد 67 نقطة.

مدينة زوارة تشهد ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم العربي)

مدينة زوارة تشهد ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم العربي)

مدينة زوارة تشهد ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم العربي)

مدينة زوارة تشهد ختام بطولة ليبيا للألواح الشراعية (تصوير - امحمد قجام وإبراهيم العربي)