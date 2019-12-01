ملاكمو ليبيا يستعدون لدولية تونس في زوارة

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

يدخل منتخب ليبيا للملاكمة، بداية من اليوم الأحد، في معسكر بمدينة زوارة يتواصل لمدة أسبوعين استعدادًا لبطولة تونس الدولية لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد التونسي للملاكمة.

ويضم المنتخب اللاعبين عبدالباسط عبدالمجيد وزن الديك، وعاصم صالح دوكو وزن الخفيف، ومحمد علي بالراشد وزن خفيف وسط، وسعد فتحي وزن خفيف وسط، وحمزة جمعه وزن ثقيل، ورياض سعيد وزن فوق الثقيل.

يشرف على الفريق الوطني فنيًّا المدربان سليمان الشويهدي ونوري سعيد، بينما الإشراف الإداري لمدير المنتخبات عبدالكريم مانيطه.

يذكر أن دولية تونس للملاكمة ستقام في 16 ديسمبر الجاري بمشاركة ملاكمين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وملازمين من أوروبا.