البنزرتي: تاريخي لا يعرف الفشل وسأصنع لليبيا منتخبا قويا في القارة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 ديسمبر 2019, 01:09 مساء
التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

قال مدرب المنتخب الوطني فوزي البنزرتي خلال برنامج «ميادين» عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»، أمس الجمعة، «ستكون هناك متابعة لجميع الرياضيين المحليين والمحترفين من خلال المتابعة الشخصية أو من خلال تجمعات في المنطقتين الشرقية والغربية للمنتخب».

وأضاف: «هناك برنامج ستتم مناقشته مع رئيس الاتحاد الموجود في تونس حاليًا، وتم الاتفاق مع المدرب التونسي زياد التومي للإشراف على تجمع المنتخب في المنطقة الشرقية، وسيكلف كذلك بمتابعة كل اللاعبين المحليين والمحترفين وهو يعرف كل اللاعبين والمنطقة الغربية ستكون تحت إشراف المدرب أكرم الهمالي».

وأكمل: «سنعمل على حل مشكلة الدفاع أولاً في المنتخب الليبي، لأنه دون دفاع صلب من المستحيل أن تحقق نتائج ولا يمكن أن تقول إنني أملك فريقًا دون ترميم النواقص في المنتخب».

واختتم: «تاريخي التدريبي دائمًا يحقق النجاح ولا أحب الفشل، ولهذا سأسعى لتكوين منتخب قوي في القارة الأفريقية، وهناك عديد اللاعبين الجيدين في المنتخب، الأمر يتطلب منا وضع برنامج والاختيار الأفضل سيكون بإشرافي هذه المرة».

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