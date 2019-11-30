الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة البنزرتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 30 نوفمبر 2019, 07:35 مساء
ئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لبرنامج «ميادين» عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»: «ان هناك مساعي جاده لإقامة الدوري قبل يناير، ومن يريد أن يشارك أهلاً به، ومَن لا يريد سنقدر ظروفه».

وأضاف: «هناك لجنة في المنطقة الغربية ولجنة في المنطقة الشرقية بهذا الخصوص وهناك التزامات علينا ويجب أن يكون هناك دوري ونسعى لرفع الحظر، وسيكون هذا بداية من دول شمال أفريقيا التي ستقف معنا في هذا الأمر».

واختتم قائلاً: «المنتخب بالكامل تحت مسؤولية البنزرتي يفعل ما يريد، ومنتخبات الفئات السنية ستعود على صعيد الناشئين والشباب والأولمبي، الجميع سيعود من جديد خلال الفترة القليلة المقبلة تحت إشرافي مباشرة ويجب تعاون الجميع».

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