اجتماع لأندية المنطقة الشرقية يقرب عودة الدوري الليبي بشرط واحد

اجتماع لأندية المنطقة الشرقية (تصوير - صلاح نجم)

كشف الإعلامي صلاح نجم النقاب عن عقد اجتماع بمدينة بنغازي مع مندوبي أندية الدوري الممتاز بالمنطقة الشرقية.

يأتي الاجتماع بخصوص انطلاق الدوري الممتاز بحضور أندية «خليج سرت» و«شباب الجبل» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» و«التحدي» و«الهلال» و«النصر» و«الصداقة» و«التعاون» و«الأنوار» و«نجوم أجدابيا» و«دارنس.

وحسب الأخبار الواردة من الإعلامي صلاح نجم فإن المجتمعين اشترطوا على الاتحاد الليبي الدعم المالي والتكفل بالإقامة والتنقل من أجل اللعب في الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه تم تحديد تاريخ 20 يناير 2020 كموعد أقصى لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2019-2020 بعد الحصول على الدعم المالي الذي طالبت به أندية المنطقة الشرقية خلال اجتماعها اليوم السبت.