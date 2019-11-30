بطولة الألواح الشراعية تنطلق بزوارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 30 نوفمبر 2019, 06:58 مساء
مدينة زوارة تستقبل بطولة ليبيا للألواح الشراعية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، أمس الجمعة، بمدينة زوارة بطولة ليبيا للألواح الشراعية بإشراف الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية.

وعلمت «بوابة الوسط» أن البطولة شارك فيها أكثر من 24 رياضيًّا يمثلون أندية «ذات الرماح» بزوار ة و«اليخوت» بطرابلس و«الكشاف».

وكان الاجتماع الفني للبطولة عُـقد الخميس مع الفرق المشارِكة لتوضيح قوانين البطولة وآخر تطورات اللعبة في العالم.

وسيتم من خلال البطولة اختيار عناصر المنتخب الليبي الذي تنظره مشاركة أفريقية بمدينة جربة التونسية منتصف ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الليبي للشراع والألعاب الشراعية أجل بطولة ليبيا لـ«الكايت بوردينغ»، التي كانت مقررة بمدينة زوارة في نفس موعد بطولة الألواح الشراعية.

يأتي التأجيل بسبب عدم وجود الرياح المناسبة لسرعة «الكايت بوردينغ».

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