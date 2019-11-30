«النصر» يبرم صفقة فنية مهمة قبل ساعات من لقاء «الكونفدرالية»

جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقدت إدارة «النصر» مع اللاعب المتميز معاذ العمامي قادمًا من نادي «الهلال» على سبيل الإعارة لتعزيز صفوف الفريق في مجموعات «الكونفدرالية»، التي تأتي في إطار التعاون بين إدراتي الناديين.

اللاعب لم يلتحق بالفريق في مصر الذي يستعد لمواجهة فريق «دجولبيا المالي» على ملعب السلام بالقاهرة في إطار بداية مباريات المجموعة الثانية في «الكونفدرالية»، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر «فيسبوك».

كانت إدارة «النصر» تعاقدت أخيرًا مع اللاعب أحمد الهرام بعد تجربة احتراف قصيرة بنادي «حرس الحدود» لم يكتب لها الاستمرارية ليعود الهرام لقيادة «الفحامة» من جديد.

أيضًا لم يلتحق بفريق «النصر» اللاعب عبد الله بلعم لأسباب مادية، فضلًا عن إصابة خالد مجدي في التدريبات، حيث يحتاج راحة لمدة يومين دون أن تحدد مشاركته من عدمها.