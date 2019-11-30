الشلماني خامس رئيس لاتحاد شمال أفريقيا وأول حكم دولي يقود الاتحاد المغاربي

الشلماني يخلف الجعفري في رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (إنترنت)

اُنتخب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم والحكم الدولي السابق عبد الحكيم الشلماني رئيسًا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم خلال الجلسة العامة الانتخابية التي عُـقدت أمس الجمعة بتونس.

جاء ذلك بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات المغاربية، حيث يعد الشلماني خامس رئيس يتولى رئاسة وقيادة اتحاد منطقة شمال أفريقيا بعد المصري الراحل سمير زاهر كأول رئيس يترأس الاتحاد خلال فترته ودورته الأولى بداية من تأسيسه العام 2005 وحتى 2008.

تولى بعدها رئاسة الاتحاد الجزائري محمد روراوة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 ليترأس بعدها المغربي علي الفاسي الفهري خلال الفترة الثالثة من العام 2011 وحتى 2014 ثم تولى التونسي وديع الجريء الاتحاد في دورته الرابعة ليكون الرئيس الرابع خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 ليتم بعدها في أكتوبر 2018 اختيار جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي رئيسًا للاتحاد ليتولى المهمة من بعده مواطنه عبد الحكيم الشلماني الحكم الدولي السابق كخامس رئيس في تاريخ الاتحاد.

ويعد الشلماني أول حكم دولي يتولى قيادة اتحاد شمال أفريقيا ورابع حكم يقود ويترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد كل من الدوليين بدر الدين المحجوب ومصطفى الجربى وإبراهيم الجمل.