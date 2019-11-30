مسيرة الدوري الليبي لكرة القدم في كتاب

الإعلامي المخضرم والموثق خليل بن دردف (أرشيفية : الإنترنت)

مسيرة الدوري الليبي لكرة القدم من الموسم الرياضي 96 - 97 وحتى الموسم الرياضي 2010 - 2011 رحلة شاقة رصدها بدقة ومتابعة من عين المكان ومن مختلف الملاعب الإعلامي المخضرم والموثق خليل بن دردف في كتاب صدر مؤخرًا من جزأين وعرف الطريق إلى المكتبات والقراء ليشكل إضافة مهمة للمشهد الإعلامي الرياضي بعد معاناة وصعوبات كبيرة واجهها الإعلامي والموثق بن دردف.

احتوى الكتاب والمرجع في جزئيه على معلومات توثيقية لمرحلة مهمة من تاريخ الدوري الليبي لكرة القدم والقرارات المتعلقة بالمسابقات وأهم وأبرز الأحداث، كما تحدث الإعلامي الموثق في مقدمته الافتتاحية عن حجم المجهودات الكبيرة التي بذلها من أجل رصد النتائج.

ورغم حجم الجهد الكبير إلا أن بن دردف كان مستاءً من عدم تقدير مثل هذه الأعمال التوثيقية المهمة والاهتمام بها ورعايتها، حيث تحمل أعباء مادية، فضلًا عن الجهد والوقت الذي استغرقه هذا العمل الشاق دون وجود من يخفف من معاناته بدعم هذه الأعمال لتحفيزها وتشجيعها من أجل استمرارها وإثراء المكتبة الرياضية التي تفتقر لمثل هذه الإصدارات التي تهتم بالتوثيق الرياضي.

صورة من غلاف كتاب الإعلامي المخضرم والموثق خليل بن دردف (أرشيفية : الإنترنت)