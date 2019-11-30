شكابوه بطلا لـ«شطرنج بنغازي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 نوفمبر 2019, 05:49 مساء
شكابوه بطلا لـ«شطرنج بنغازي» (أرشيفية : الإنترنت)

توج اللاعب طارق شكابوه بالمرحلة الثانية من بطولة بنغازي للشطرنج، بعد فوزه في الجولة الختامية على المتصدر عبدالله اللبار. وفي أبرز لقاءات الجولة الختامية فاز إيهاب صالح على ربيع عمر وأحمد سلطان على ناصر محجوب وخالد أبوخريص على حسين القديري، بينما تعادل على يوسف مع عماد سلطان.

وبعد هذه النتائج توج ببطولة المرحلة اللاعب طارق شكابوه برصيد ست نقاط من سبع جولات، تساوى بعده خمسة لاعبين برصيد 5.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء اللاعب عبدالله اللبار ثانيا وعلي يوسف ثالثا ومهاب صالح رابعا وأحمد سلطان خامسا وعماد فرج سادسا، وفي سابع الترتيب خالد أبوخريص بخمس نقاط وبكسر التعادل جاء إبراهيم خليفة ثامنا وفتحي الطبولي تاسعا، وفي الترتيب العاشر حمدي العقوري.

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