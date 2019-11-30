معسكران و11 مباراة ودية لمنتخب ليبيا لكرة اليد استعدادا لأفريقية تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 نوفمبر 2019, 03:36 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي لمنتخب ليبيا لكرة اليد أرحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن المنتخب سيدخل في معسكرين جديدين بتونس استكمالا لاستعداداته لبطولة أفريقيا لكرة اليد الـ24 التي تستضيفها تونس بداية من 16 يناير المقبل.

وأضاف سوط أن المعسكر الأول يبدأ من الإثنين المقبل ويتواصل لمدة اثني عشر يوما، والمعسكر الثاني يبدأ في 22 ديسمبر ويتواصل حتى موعد البطولة منتصف يناير.

وأكمل سوط أن المنتخب سيخوض في المعسكرين 11 مباراة ودية مع فرق تونسية من بينها منزل تميم ونادي سليمان وبعث بني خيار وجمعية طبلبة ومكارم المهدية والجمال ومكنين والترجي والنجم الساحلي ومع منتخبي المغرب والكونغو.

يذكر أن المتوج بلقب بطولة اليد الأفريقية المقبلة سيمثل أفريقيا في أولمبياد طوكيو المقبل والفرق المتحصلة على التراتيب الستة الأولى ستمثل أفريقيا في نهائيات كأس العالم بمصر 2021.

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